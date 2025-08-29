КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!
«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино
Такой разный Супермен: как героя адаптируют к меняющимся реалиям
Боди-хоррор: 10 фильмов, которые помогут понять жанр

Классика

«Оно»: отличия и тайные связи книги и фильма
«Парк юрского периода»: 25 лет назад динозавры воскресли
Новости

«Не такому закону я служу» — трейлер второго сезона «Волшебного участка»

Дмитрий Кинский
29 августа 17:13
116
1 минута на чтение
Онлайн-кинотеатр Okko выпустил трейлер второго сезона фантастического сериала «Волшебный участок».
Напомним, в центре сюжета бывший полицейский Леха, который устроился в участок, где занимаются поимкой сказочных злодеев вроде Змея Горыныча или Бабы Яги.
Главную роль исполняет Николай Наумов, известный по «Реальным пацанам». За постановку отвечает режиссер Степан Гордеев («Эпидемия»).
Шоу вернется на экраны в ноябре — точной даты пока нет.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики. Игрокон 2025
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 490 ₽
Купить
Статьи

Новости

Элайджа Вуд назвал свои любимые игры

Новости

Без Хаоса и Габриэля Анджелоса — новые Warhammer 40,000: Dawn of War 4
Но Хаос может появиться позже.

Новости

Теперь у нас есть «Покемоны» дома. Трейлер и геймплей новой игры от авторов Genshin Impact

Новости

В The Expanse: Osiris Reborn можно предавать компаньонов и отыгрывать тройного агента

Новости

MGM+ показала тизер сериала «Робин Гуд» с Шоном Бином
Премьера в ноябре.

Новости

«Ловчий смерти»: трейлер ремейка кровавого фэнтези 1980-х
Фильм выйдет 10 октября.

Новости

«Бугония» Лантимоса: трейлер и первые отзывы. 100% одобрения!
«Стоун и Племонс идеальны»

Новости

Как Ридли Скотт отказался снимать «Терминатора 3»: «Меня нельзя купить»
Режиссёр потребовал гонорар, как у Арни.

Новости

«Вегетация»: растительный постапокалипсис снимают в России
Подробности о сериале для Okko.

Новости

«Звёздные войны» с Райаном Гослингом: первый кадр и актёрский состав
Кто сыграет в «Звёздном истребителе».
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты