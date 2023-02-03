Нейросеть транслирует пародию на «Сайнфелд» круглые сутки

На Twitch-канале Watchmeforever недавно запустили круглосуточный «анимационный» ситком «Ничто, вечно» (или Nothing Forever).
Это своего рода пародия на популярный ситком «Сайнфелд».
По словам авторов Скайлер Хартл и Брайана Хаберсбергера, для создания шоу они использовали машинное обучение, генеративные алгоритмы и облачные сервисы.
Разве что художественное оформление и звук смеха были сделаны без использования нейросети.
Основное действие разворачивается в квартире в Нью-Йорке, но периодически можно увидеть выступления одного из персонажей со стенд-апом и передачи телеканалов.
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