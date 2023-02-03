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    Новости

    Нейросеть транслирует пародию на «Сайнфелд» круглые сутки

    3 февраля 2023
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    03.02.2023
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    0 минут на чтение
    Нейросеть транслирует пародию на «Сайнфелд» круглые сутки

    На Twitch-канале Watchmeforever недавно запустили круглосуточный «анимационный» ситком «Ничто, вечно» (или Nothing Forever).

    Это своего рода пародия на популярный ситком «Сайнфелд».

    По словам авторов Скайлер Хартл и Брайана Хаберсбергера, для создания шоу они использовали машинное обучение, генеративные алгоритмы и облачные сервисы.

    Разве что художественное оформление и звук смеха были сделаны без использования нейросети.

    Основное действие разворачивается в квартире в Нью-Йорке, но периодически можно увидеть выступления одного из персонажей со стенд-апом и передачи телеканалов.

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    Редактор
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