Нейросеть транслирует пародию на «Сайнфелд» круглые сутки

На Twitch-канале Watchmeforever недавно запустили круглосуточный «анимационный» ситком «Ничто, вечно» (или Nothing Forever).

Это своего рода пародия на популярный ситком «Сайнфелд».

По словам авторов Скайлер Хартл и Брайана Хаберсбергера, для создания шоу они использовали машинное обучение, генеративные алгоритмы и облачные сервисы.

Разве что художественное оформление и звук смеха были сделаны без использования нейросети.

Основное действие разворачивается в квартире в Нью-Йорке, но периодически можно увидеть выступления одного из персонажей со стенд-апом и передачи телеканалов.