Нет, Disney не переименовала корабль Бобы Фетта «Раб I»

А вы уже видели новости, как Disney и Lucasfilm переименовывает корабль Бобы Фетта, чтобы вымарать слово «Раб»? Она, как это часто бывает, широко разошлась в западных и отечественных СМИ. И на самом деле имеет мало отношения к реальности.

Что произошло?

Портал Jedi News в конце июня опубликовал громкую заметку о том, что Disney попросил переименовать один набор Lego. Заметка ссылалась на диалог Дженса Кронвольда Фредериксена (руководитель разработки Lego Star Wars) и Майкла Ли Стоквелла (старший дизайнер Lego Star Wars), в котором они рассказали, что не называют новый набор корабля Бобы Фетта «Раб I». Речь о модели, приуроченной к 20-летнему юбилею.

Дженс: Так, следующий набор, он из «Мандалорца», корабль Бобы Фетта. Майкл: Да, я разработал другой. Мы его больше не называем его «Раб I». Это «Звездолёт Бобы Фетта». Джеймс (автор заметки на Jedi News): Ладно, а почему убрали это название? Дженс: Всем так нравится. Возможно, это то, о чём не было объявлено публично, но это то, что Disney больше не хочет использовать.

И действительно, на сайте Lego можно найти новую модель с таким названием, где указано, что она поступит в продажу 1 августа.

И что, корабль на самом деле переименовали?

Нет. Один продукт заменили другим в каталоге Lego. Сперва был вот этот набор, но его убрали из продажи. Стоит добавить, что у него отличается серийный номер и количество деталей — его переделали.

Сам корабль никто не переименовывал — имя по-прежнему фигурирует в официальном банке данных на сайте «Звёздных войн».

Для Lego это обычная история — выпускать комплекты звездолётов без конкретных названий. Например, так было и с недавними наборами, и с наборами 10-летней давности:

Схожий случай был в 80-х, когда компания Kenner не хотела использовать название корабля Дарта Вейдера «Палач», поэтому выпустила игрушку под названием… «Космический корабль Дарта Вейдера»:

А вдруг Disney и впрямь попросил переименовать?

Такой шанс есть, только вот Disney и Lego отклонили комментарии для The Hollywood Reporter. Тем более, политика компании направлена на открытость и семейные ценности, а после увольнения Джины Карано вполне допустимо, что Disney может и изменить название звездолёта.

Зрители предположили, что корабль могли переименовать из-за грядущего сериала «Книга Бобы Фетта», который стартует в декабре на Disney+. Не исключено, что знаменитый охотник за головами сам модифицирует судно, а потом переименует.

Может, теперь он будет называться «Раб II», как в старом каноне.