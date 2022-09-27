Netflix откроет свою игровую студию

Netflix объявил, что собирается открыть свою первую игровую студию, которая займется разработкой оригинальных игр мирового класса.
Стриминговый сервис отметил, что в них не будет рекламы и микротранзакций, так что речь, судя по всему, о мобильных играх.
Компания будет располагаться в городе Хельсинки, столице Финляндии. А возглавит ее Марко Ластикка, прежде работавший в EA и Zynga.
Ранее Netflix приобрел игровые студии Next Games (The Walking Dead: No Man’s Land) и Night School Studio (Oxenfree).
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