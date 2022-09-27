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    Новости

    Netflix откроет свою игровую студию

    27 сентября 2022
    27.09.2022
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    0 минут на чтение
    Netflix откроет свою игровую студию

    Netflix объявил, что собирается открыть свою первую игровую студию, которая займется разработкой оригинальных игр мирового класса.

    Стриминговый сервис отметил, что в них не будет рекламы и микротранзакций, так что речь, судя по всему, о мобильных играх.

    Компания будет располагаться в городе Хельсинки, столице Финляндии. А возглавит ее Марко Ластикка, прежде работавший в EA и Zynga.

    Ранее Netflix приобрел игровые студии Next Games (The Walking Dead: No Man’s Land) и Night School Studio (Oxenfree).

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