Netflix откроет свою игровую студию

Netflix объявил, что собирается открыть свою первую игровую студию, которая займется разработкой оригинальных игр мирового класса.

Стриминговый сервис отметил, что в них не будет рекламы и микротранзакций, так что речь, судя по всему, о мобильных играх.

Компания будет располагаться в городе Хельсинки, столице Финляндии. А возглавит ее Марко Ластикка, прежде работавший в EA и Zynga.

Ранее Netflix приобрел игровые студии Next Games (The Walking Dead: No Man’s Land) и Night School Studio (Oxenfree).