Netflix показал лого «Ведьмака: Кошмар волка». Аниме выйдет в 2021 году

Netflix опубликовал логотип анимационного спин-оффа «Ведьмака» под названием «Кошмар волка».

Вместе с этим стало известно, что картина выйдет в 2021 году — точной даты нет. Прежде ленту хотели выпустить до конца 2020-го.

Напомним, в центре сюжета аниме будет молодой Весемир, а его события развернутся еще до того, как герой взял в ученики Геральта из Ривии.

За производство отвечает Mir Studio, которая работала над «Аватаром: Легенда о Корре» и «Вольтроном: Легендарный защитник».

Surprise!

Your benevolent bard comes to you today with exciting developments: Presenting a very first look at the «Nightmare of the Wolf» logo. #Witchmas pic.twitter.com/TGJyjzV8hl

— The Witcher (@witchernetflix) December 21, 2020