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    Новости

    Netflix работает над CGI-фильмом «Ультрамен» — его поставит аниматор «Коралины»!

    14 мая 2021
    Дмитрий Кинский
    14.05.2021
    436
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    Netflix запустил в работу анимационный фильм «Ультрамен», чтобы познакомить с культовым японским персонажем более широкую аудиторию.

    Непосредственно за производство отвечают Tsuburaya Productions, прежде неоднократно занимавшаяся этой франшизой, и Industrial Light and Magic.

    В качестве режиссера дебютирует Шеннон Тиндл, приложивший руку к «Коралине в Стране кошмаров» и «Кубо. Легенда о самурае» в качестве аниматора. Вторым постановщиком выступит Джон Аошима, работавший над новыми «Утиными историями» и «Гравити Фолз».

    Картина будет отличаться (в том числе стилистически) от одноименного мультсериала на Netflix и расскажет совершенно новую историю. Сюжет развернется вокруг суперзвезды бейсбола по имени Кен Сато, который впоследствии станет Ультраменом и столкнется с новорожденным кайдзю.

    Сэйю еще не выбрали, но авторы хотят взять как японских актеров озвучке, так и западных — с упором на молодые таланты.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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