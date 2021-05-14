Netflix работает над CGI-фильмом «Ультрамен» — его поставит аниматор «Коралины»!

Netflix запустил в работу анимационный фильм «Ультрамен», чтобы познакомить с культовым японским персонажем более широкую аудиторию.

Непосредственно за производство отвечают Tsuburaya Productions, прежде неоднократно занимавшаяся этой франшизой, и Industrial Light and Magic.

В качестве режиссера дебютирует Шеннон Тиндл, приложивший руку к «Коралине в Стране кошмаров» и «Кубо. Легенда о самурае» в качестве аниматора. Вторым постановщиком выступит Джон Аошима, работавший над новыми «Утиными историями» и «Гравити Фолз».

Картина будет отличаться (в том числе стилистически) от одноименного мультсериала на Netflix и расскажет совершенно новую историю. Сюжет развернется вокруг суперзвезды бейсбола по имени Кен Сато, который впоследствии станет Ультраменом и столкнется с новорожденным кайдзю.

Сэйю еще не выбрали, но авторы хотят взять как японских актеров озвучке, так и западных — с упором на молодые таланты.