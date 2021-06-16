Netflix запускает аниме по сказкам братьев Гримм. Рисовать будет WIT Studio, создатели «Атаки на титанов»

На фестивале анимации Annecy Netflix рассказал об одним из следующих своих проектов — речь идёт о новой адаптации знаменитых сказок братьев Грим.

Аниме-сериал Grimm’s Fairy Tales станет современным переосмыслением классических историй, только с большим уклоном с саспенс и хоррор. Он разрабатывается в производстве с производителям манги CLAMP (рисуют исключительно женщины-мангаки, авторы Cardcaptor Sakura), которые отвечают за дизайн персонажей. Непосредственно анимацией займётся WIT Studio, ответственная за первые три сезона «Атаки на титанов».

Промокадры

Аниме-сериал будет сосредоточен на самых известных историях братьев Гримм вроде «Золушки» и «Красной шапочки» — скорее всего, некоторые из них каким-то образом обыграют.

Хотя бы примерной даты выхода и то нет.