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    Новости

    Netflix запускает аниме по сказкам братьев Гримм. Рисовать будет WIT Studio, создатели «Атаки на титанов»

    16 июня 2021
    16.06.2021
    707
    0 минут на чтение

    На фестивале анимации Annecy Netflix рассказал об одним из следующих своих проектов — речь идёт о новой адаптации знаменитых сказок братьев Грим.

    Аниме-сериал Grimm’s Fairy Tales станет современным переосмыслением классических историй, только с большим уклоном с саспенс и хоррор. Он разрабатывается в производстве с производителям манги CLAMP (рисуют исключительно женщины-мангаки, авторы Cardcaptor Sakura), которые отвечают за дизайн персонажей. Непосредственно анимацией займётся WIT Studio, ответственная за первые три сезона «Атаки на титанов».

    Промокадры

     

    Netflix запускает аниме по сказкам братьев Гримм. Рисовать будет WIT Studio, создатели «Атаки на титанов» Netflix запускает аниме по сказкам братьев Гримм. Рисовать будет WIT Studio, создатели «Атаки на титанов» 1

    Аниме-сериал будет сосредоточен на самых известных историях братьев Гримм вроде «Золушки» и «Красной шапочки» — скорее всего, некоторые из них каким-то образом обыграют.

    Хотя бы примерной даты выхода и то нет.

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     Олег Поторокин |  15.04.2021

    Первая часть заключительного сезона ёще дальше уходит от формулы, где дети эпично сражаются против монстров. Это уже скорее сложное высказывание о войне и идеологиях.

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