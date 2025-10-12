«Неуязвимый»: тизер 4 сезона. Кажется, теперь всё-таки правильно «Непобедимый»

На фестивале «Комик-кон» в Нью-Йорке представили ролик 4 сезона мультсериала Invincible — «Неуязвимый» или, в другом переводе, «Непобедимый». Второй перевод более точный, и ролик обыгрывает именно это значение слова: Марк и Ева обсуждают и спорят, правда ли супергерой выигрывает битвы.
В новом сезоне, среди прочего, нам представят нового злодея — Трагга, регента космической империи Вилтриум. Его озвучил Ли Пейс. Сезон должен выйти в марте 2026 года.
