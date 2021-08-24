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    Нил Бломкамп: мне не дали снять «Чужого 5» из-за провала «Робота по имени Чаппи

    24 августа 2021
    24.08.2021
    939
    0 минут на чтение
    Нил Бломкамп 1

    Нил Бломкамп считает, что ему не дали снять пятую часть «Чужого» из-за провала «Робота по имени Чаппи» — об этом он рассказал в интервью The Guardian.

    Возможно, Ридли Скотт посмотрел на «Чаппи» и подумал, что такой парень как я, не сможет снять «Чужого», поэтому двинулся дальше.

    Отмена фильма расстроила постановщика в том числе из-за того, что Сигурни Уивер, которая должна была вернуться к своей роли, нравились идеи Бломкампа.

    Это все не имеет смысла. Мне кажется, мои задумки — это то, чего хотят фанаты «Чужого». Поэтому странно, что от фильма отказались. Fox бы никогда не отказалась от денег.

    После этого Нил больше никогда не общался с Ридли Скоттом.

    Я не собираюсь работать над фильмом в течение двух лет, а потом идти пить пиво с человеком, из-за которого его отменили. Именно поэтому я больше никогда не буду снимать фильмы по чужим франшизам.

    23 сентября в России выйдет новая картина Бломкампа — «Демоник». Однако критикам он не понравился, на сайте Metacritic у него всего 34 балла.

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