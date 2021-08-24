Нил Бломкамп: мне не дали снять «Чужого 5» из-за провала «Робота по имени Чаппи

Нил Бломкамп считает, что ему не дали снять пятую часть «Чужого» из-за провала «Робота по имени Чаппи» — об этом он рассказал в интервью The Guardian.

Возможно, Ридли Скотт посмотрел на «Чаппи» и подумал, что такой парень как я, не сможет снять «Чужого», поэтому двинулся дальше.

Отмена фильма расстроила постановщика в том числе из-за того, что Сигурни Уивер, которая должна была вернуться к своей роли, нравились идеи Бломкампа.

Это все не имеет смысла. Мне кажется, мои задумки — это то, чего хотят фанаты «Чужого». Поэтому странно, что от фильма отказались. Fox бы никогда не отказалась от денег.

После этого Нил больше никогда не общался с Ридли Скоттом.

Я не собираюсь работать над фильмом в течение двух лет, а потом идти пить пиво с человеком, из-за которого его отменили. Именно поэтому я больше никогда не буду снимать фильмы по чужим франшизам.

23 сентября в России выйдет новая картина Бломкампа — «Демоник». Однако критикам он не понравился, на сайте Metacritic у него всего 34 балла.