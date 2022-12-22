Нил Гейман показал удаленную сцену из «Песочного человека» со Смертью

Нил Гейман опубликовал небольшую удаленную сцену из шестого эпизода «Песочного человека» от Netflix.

В ролике Смерть немного больше рассказывает о том, почему она перестала быть холодной по отношению к людям, несмотря на то, что они боятся ее прихода.

Ранее стало известно, что сериал продлили на второй сезона, но у него пока нет даже примерной даты выхода.