    3
    Новости

    Новую версию «Кристины» по Стивену Кингу поставит Брайан Фуллер совместно с Blumhouse

    9 июня 2021
    09.06.2021
    271
    0 минут на чтение
    Новую версию «Кристины» по Стивену Кингу поставит Брайан Фуллер совместно с Blumhouse 1

    Наша любимая рубрика «новая экранизация Стивена Кинга»!

    Как пишет Deadline, Sony Pictures и Blumhouse запускают в работу новый фильм по роману Короля Ужасов «Кристина». Сценаристом и режиссёром проекта выступит Брайан Фуллер, создатель «Ганнибала», «Мёртвых до востребования» и первого сезона «Американских богов». Продюсерами числятся Джейсон Блум и Винченцо Натали («Куб», «В зелёной траве»).

    Оригинальный роман вышел в 1983 году. Он рассказывал про 17-летнего Арни, который сталкивается со «злым» автомобилем Plymouth Fury 1958 года. Шаг за шагом, чиня машину, парень начинает превращаться в прошлого владельца авто, который назвал её Кристина. Оказывается, у «Плюмота» не только собственное прошлое, но и собственный характер. Книгу несколько раз издавали на русском.

    В том же 1983-м вышла одноимённая экранизация Джона Карпентера, где главные роли исполнили Кит Гордон, Джон Стоквелл и Александра Пол. А в 2017-м Карпентер снял клип-короткометражку по мотивам собственного фильма:

    Читайте также

    «Мёртвая зона» 6

    Вспоминаем классику: «Мёртвая зона» Кроненберга и Кинга

     Роман Арбитман (1962–2020) |  15.03.2019

    Фильм о том, что убить президента — это хорошо и правильно.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Обзор «Ratchet & Clank: Сквозь миры». Зверьки, доставляющие радость 8
    0
    45395
    Обзор «Ratchet & Clank: Сквозь миры». Зверьки, доставляющие радость

    Приключения ломбакса выходят на новый технологический уровень.

    10 интересных комиксов весны 2021-го: фантастика, фэнтези, мистика 10
    0
    49833
    10 интересных комиксов весны 2021: фантастика, фэнтези, мистика

    Увертюра к «Песочному человеку», продолжение кровавого «Реквиема», первое явление невероятной Адели на русском и ещё один фрагмент к сюжетной мозаике Life is Strange.

    Аластер Рейнольдс «Черные паруса»
    0
    59370
    Аластер Рейнольдс «Чёрные паруса»: нелёгкий путь космических пиратов

    Вторая часть трилогии — бодрое приключение с убийствами, шантажом и перестрелками.

    Какие фильмы посмотреть онлайн в июне 2021? Бэтмен, бессонница и бесконечность 9
    0
    103932
    Какие фильмы посмотреть онлайн в июне 2021? Бэтмен, бессонница и бесконечность

    Возвращение Бэтмена и Сейлор Мун, забытый шедевр Джорджа Ромеро и американская история по версии авторов «ЛЕГО фильма».

    Сериал «Люпен» от Netflix: обзор второго сезона. Внезапные повороты и нелинейное повествование 6
    0
    124779
    Сериал «Люпен» от Netflix: обзор второй части. Внезапные повороты и нелинейное повествование

    Бонусом — несколько занятных фактов про ожерелье Марии-Антуанетты и про Херлока Шолмса (это не опечатка!).

    Екатерина Шашкова «Время возобновляет ход»
    0
    372229
    Екатерина Шашкова «Время возобновляет ход»

    Детектива Риту Карлайл отправляют заниматься ограблением банка: пропала круглая сумма, ни сотрудники, ни посетители ничего не видели. Сложность в том, что власти и полиция не хотят, чтобы люди узнали о магической природе этого преступления.

    Лучшие игры по «Властелину колец» 1
    0
    185279
    Лучшие игры по «Властелину колец»

    Как насчёт порубить пару батальонов урук-хаев Нарсилем или повести за собой целую армию во имя спасения Средиземья? Или… во имя Саурона! Вспоминаем лучшие игры о Средиземье.

    Шарлатаны от медицины: лжеприборы, которые могут вас убить 11
    0
    232323
    Шарлатаны от медицины: «Кремлёвская таблетка» в зад, расчёска для мыслей и другие лжеприборы

    Псевдомедицинские гаджеты, которые могут только повредить здоровью.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить