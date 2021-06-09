Новую версию «Кристины» по Стивену Кингу поставит Брайан Фуллер совместно с Blumhouse

Наша любимая рубрика «новая экранизация Стивена Кинга»!

Как пишет Deadline, Sony Pictures и Blumhouse запускают в работу новый фильм по роману Короля Ужасов «Кристина». Сценаристом и режиссёром проекта выступит Брайан Фуллер, создатель «Ганнибала», «Мёртвых до востребования» и первого сезона «Американских богов». Продюсерами числятся Джейсон Блум и Винченцо Натали («Куб», «В зелёной траве»).

Оригинальный роман вышел в 1983 году. Он рассказывал про 17-летнего Арни, который сталкивается со «злым» автомобилем Plymouth Fury 1958 года. Шаг за шагом, чиня машину, парень начинает превращаться в прошлого владельца авто, который назвал её Кристина. Оказывается, у «Плюмота» не только собственное прошлое, но и собственный характер. Книгу несколько раз издавали на русском.

В том же 1983-м вышла одноимённая экранизация Джона Карпентера, где главные роли исполнили Кит Гордон, Джон Стоквелл и Александра Пол. А в 2017-м Карпентер снял клип-короткометражку по мотивам собственного фильма: