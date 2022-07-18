Новые детали «Человека-муравья 3», «Черной пантеры 2» и «Вечных 2»

На сабреддите MarvelStudiosSpoilers один из пользователей поделился огромным количеством инсайдерской информации о грядущих проектах Marvel.
«Человек-муравей и Оса: Квантомания»
- Сюжет фильма, который прежде раскрыл Дэниел Рихтман, корректен;
- Кэсси найдет свой костюм в подвале Хэнка Пима;
- В фильме мы увидим ее в форме гиганта;
- Билл Мюррей сыграет Крилара;
- МОДОК будет выглядеть так же, как в комиксах;
- В фильме будет сражаться армия муравьев с армией гуманоидных пришельцев из Квантового мира;
- Роль МОДОК досталась Кори Столлу;
- Про Канга Завоевателя мы тоже услышим в картине.
«Черная пантера: Ваканда навеки»
- Слив сюжета от Дэниела Рихтмана и утечка концепт-арта Железного сердца верны;
- В фильме появится мутант — вероятно, речь идет о Нэморе;
- Сцену после титров с Доктором Думом сняли при участии дублера.
«Вечные 2»
- Сиквел «Вечных» уже запустили в работу;
- Производство первой части сопровождалось множеством проблем. Из-за этого снимать его было сложнее, чем большинство фильмов Marvel;
- Не исключено, что Хлоя Чжао уже не вернется в кресло режиссера.
«Фантастическая четверка»
- Сейчас ведется поиск актеров на главные роли в возрасте от 20 до 30 лет;
- Пока еще никто из актеров не подписал контракт.
Другие проекты
- Чарли Кокс снимался в «Эхо» всего несколько дней — вероятно, у него небольшая роль в сериале;
- В производстве сразу четыре анимационных проекта во вселенной Marvel;
- Один из них должны анонсировать в рамках грядущего Comic Con в Сан-Диего;
- Во втором сезоне «Что если…?» всего будет девять эпизодов;
- Олден Эренрайк сыграет сына Обадайи Стейна в «Железном сердце»;
- Элден Хенсон и Хлоя Беннет подписали контракт с Marvel.
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