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    Новости

    Новые детали «Человека-муравья 3», «Черной пантеры 2» и «Вечных 2»

    18 июля 2022
    18.07.2022
    2982
    1 минута на чтение
    Новые детали «Человека-муравья 3», «Черной пантеры 2» и «Вечных 2»

    На сабреддите MarvelStudiosSpoilers один из пользователей поделился огромным количеством инсайдерской информации о грядущих проектах Marvel.

    «Человек-муравей и Оса: Квантомания»

    • Сюжет фильма, который прежде раскрыл Дэниел Рихтман, корректен;
    • Кэсси найдет свой костюм в подвале Хэнка Пима;
    • В фильме мы увидим ее в форме гиганта;
    • Билл Мюррей сыграет Крилара;
    • МОДОК будет выглядеть так же, как в комиксах;
    • В фильме будет сражаться армия муравьев с армией гуманоидных пришельцев из Квантового мира;
    • Роль МОДОК досталась Кори Столлу;
    • Про Канга Завоевателя мы тоже услышим в картине.

    «Черная пантера: Ваканда навеки»

    • Слив сюжета от Дэниела Рихтмана и утечка концепт-арта Железного сердца верны;
    • В фильме появится мутант — вероятно, речь идет о Нэморе;
    • Сцену после титров с Доктором Думом сняли при участии дублера.

    «Вечные 2»

    • Сиквел «Вечных» уже запустили в работу;
    • Производство первой части сопровождалось множеством проблем. Из-за этого снимать его было сложнее, чем большинство фильмов Marvel;
    • Не исключено, что Хлоя Чжао уже не вернется в кресло режиссера.

    «Фантастическая четверка»

    • Сейчас ведется поиск актеров на главные роли в возрасте от 20 до 30 лет;
    • Пока еще никто из актеров не подписал контракт.

    Другие проекты

    • Чарли Кокс снимался в «Эхо» всего несколько дней — вероятно, у него небольшая роль в сериале;
    • В производстве сразу четыре анимационных проекта во вселенной Marvel;
    • Один из них должны анонсировать в рамках грядущего Comic Con в Сан-Диего;
    • Во втором сезоне «Что если…?» всего будет девять эпизодов;
    • Олден Эренрайк сыграет сына Обадайи Стейна в «Железном сердце»;
    • Элден Хенсон и Хлоя Беннет  подписали контракт с Marvel.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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