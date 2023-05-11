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    Новости

    Новые кадры «Доктора Кто» — с Шути Гатвой и Джонатаном Гроффом

    11 мая 2023
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    11.05.2023
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    0 минут на чтение
    Новые кадры «Доктора Кто» — с Шути Гатвой и Джонатаном Гроффом

    Официальный твиттер-аккаунт «Доктор Кто» поделился несколькими свежими кадрами нового сезона.

    На них можно увидеть Шути Гатву в главной роли, Милли Гибсон, которая сыграет спутницу Доктора, и звезду «Гамильтона» Джонатана Гроффа.

    Шоураннером сериала вновь выступает Рассел Т. Дэвис, музыку снова будет писать Мюррей Голд, а к режиссуре некоторых эпизодов вернулась Рэйчел Талалэй.

    «Доктор Кто» вернется со спецэпизодом в ноябре 2023 года, в котором Повелителя времени сыграет Дэвид Теннант.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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