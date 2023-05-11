Новые кадры «Доктора Кто» — с Шути Гатвой и Джонатаном Гроффом

Официальный твиттер-аккаунт «Доктор Кто» поделился несколькими свежими кадрами нового сезона.
На них можно увидеть Шути Гатву в главной роли, Милли Гибсон, которая сыграет спутницу Доктора, и звезду «Гамильтона» Джонатана Гроффа.
Шоураннером сериала вновь выступает Рассел Т. Дэвис, музыку снова будет писать Мюррей Голд, а к режиссуре некоторых эпизодов вернулась Рэйчел Талалэй.
«Доктор Кто» вернется со спецэпизодом в ноябре 2023 года, в котором Повелителя времени сыграет Дэвид Теннант.
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Редактор
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Александр Ремизов
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