Новые кадры мультфильма «Бэтмен: Карающий рок над Готэмом»

Warner Bros. опубликовала несколько свежих кадров нового мультфильма по «Бэтмену» с подзаголовком «Карающий рок над Готэмом».

На изображениях можно увидеть самого Темного рыцаря, Харви Дента, Оливера Куина и Талию аль Гул.

В основу картины лег одноименный комикс 2001 года Майка Маньолы, Ричарда Пейса и Троя Никси. Ее действие развернется в альтернативном стимпанковском Готэме 1920 годов, где Брюс случайно высвобождает злую сверхъестественную силу.

Премьера состоится весной 2023 года — точной даты пока нет.