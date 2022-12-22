    3
    Новости

    Новые кадры мультфильма «Бэтмен: Карающий рок над Готэмом»

    22 декабря 2022
    Avatar photo
    22.12.2022
    208
    0 минут на чтение

    Warner Bros. опубликовала несколько свежих кадров нового мультфильма по «Бэтмену» с подзаголовком «Карающий рок над Готэмом».

    На изображениях можно увидеть самого Темного рыцаря, Харви Дента, Оливера Куина и Талию аль Гул.

    В основу картины лег одноименный комикс 2001 года Майка Маньолы, Ричарда Пейса и Троя Никси. Ее действие развернется в альтернативном стимпанковском Готэме 1920 годов, где Брюс случайно высвобождает злую сверхъестественную силу.

    Премьера состоится весной 2023 года — точной даты пока нет.Черновик 1010 1

     

     

     

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Фан: если бы Хаяо Миядзаки снял «Бегущего по лезвию» 8
    0
    66183
    Фан: если бы Хаяо Миядзаки снял «Бегущего по лезвию»

    Хотя вообще-то аниме во вселенной «Бегущего по лезвию» уже выходило.

    Обзор Marvel’s Midnight Suns. Великолепный супергеройский XCOM 7
    0
    61385
    Обзор Marvel’s Midnight Suns. Великолепный супергеройский XCOM

    Ещё одна крутая игра по Marvel

    «Дюна 2»: когда продолжение и чего ждать от сюжета 9
    0
    69215
    Какие фильмы выйдут в 2023 году: фантастика, фэнтези и приключения

    Продолжения «Дюны» и «Астерикса», возвращение Индианы Джонса и Шьямалана, предыстории «Голодных игр» и Вилли Вонки.

    Пандора: мир «Аватара» 2
    0
    155980
    Пандора, мир «Аватара»: создание, жители и монстры

    Чем вдохновлялся Кэмерон, кто живёт на планете, как устроено общество на’ви и их кланы и почему они отвергают технологии.

    Величайшая фантазия. Как Final Fantasy VII стала культовой
    0
    322424
    Обсуждаем серию Final Fantasy в 62-м выпуске Фантастического подкаста

    Какие «финалки» лучшие, а в какие лучше даже не играть? Три из трёх фанатов серии рекомендуют.

    Короткометражка: «Крипи». Детские страхи в панельном доме
    0
    324709
    Короткометражка: «Крипи». Детские страхи в панельном доме

    С комментариями режиссёра.

    Какие фильмы выйдут в 2023 году: супергерои и комиксы
    0
    177493
    Какие фильмы выйдут в 2023 году: супергерои и комиксы

    Что нас (ну, или зрителей в других странах) ждёт? Финал «Стражей галактики», возвращение Аквамена, дебют Крейвена и «Флэш», который может неожиданно перевернуть игру…

    К. Д. Паркер «Шестнадцать способов защиты при осаде»
    0
    226299
    К. Д. Паркер «Шестнадцать способов защиты при осаде». Плут обороняет чужое отечество

    Ироническое фэнтези с необычным героем.

    Спецпроекты

    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить