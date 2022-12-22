Новые кадры мультфильма «Бэтмен: Карающий рок над Готэмом»

Warner Bros. опубликовала несколько свежих кадров нового мультфильма по «Бэтмену» с подзаголовком «Карающий рок над Готэмом».
На изображениях можно увидеть самого Темного рыцаря, Харви Дента, Оливера Куина и Талию аль Гул.
В основу картины лег одноименный комикс 2001 года Майка Маньолы, Ричарда Пейса и Троя Никси. Ее действие развернется в альтернативном стимпанковском Готэме 1920 годов, где Брюс случайно высвобождает злую сверхъестественную силу.
Премьера состоится весной 2023 года — точной даты пока нет.
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Редактор
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