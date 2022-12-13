Новый трейлер «Человека-паука: Через вселенные 2»

Sony выпустила полноценный трейлер продолжения «Человека-паука: Через вселенные» с подзаголовком Across the Spider-Verse.

По сюжету Майлз Моралес воссоединяется с Гвен Стейси и встречает новых Людей-пауков, вместе с которыми главные герои должны защитить само существование мультивселенной.

Главным злодеем фильма станет Пятно. По словам авторов, персонаж очень тесно связан с Майлзом самым неожиданным образом.

Первая часть выйдет 2 июня 2023 года, а премьера второй намечена на 29 марта 2024-го.