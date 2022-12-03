Обуздайте стихии и спасите королевство в аниме-RPG Hero Element

Материал подготовлен при поддержке Esprit Games
Esprit Games представила RPG в аниме-стилистике Hero Element, главными особенностями которой называют «скоростные битвы и ураганный геймплей».
Вам предстоит собирать команду из героев, управляющих разными стихиями и дополняющих друг друга, проходить яркие локации и сражаться с армией монстров ради мира в королевстве.
Также в RPG вас ждет:
- Проверка интеллекта и тактических навыков;
- Сражения с боссами и на PvP-арене;
- Гильдии и кланы;
- Море контента по мере прохлождения.
Играйте в Hero Element, переходя на официальный сайт по ссылке!
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Редактор
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