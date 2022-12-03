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    Новости | Промо

    Обуздайте стихии и спасите королевство в аниме-RPG Hero Element

    3 декабря 2022
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    03.12.2022
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    0 минут на чтение
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    Материал подготовлен при поддержке Esprit Games

    Esprit Games представила RPG в аниме-стилистике Hero Element, главными особенностями которой называют «скоростные битвы и ураганный геймплей».

    Вам предстоит собирать команду из героев, управляющих разными стихиями и дополняющих друг друга, проходить яркие локации и сражаться с армией монстров ради мира в королевстве.

    Также в RPG вас ждет:

    • Проверка интеллекта и тактических навыков;
    • Сражения с боссами и на PvP-арене;
    • Гильдии и кланы;
    • Море контента по мере прохлождения.

    Играйте в Hero Element, переходя на официальный сайт по ссылке!

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    Редактор
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