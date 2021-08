Олимпийскую чемпионку Бацарашкину встретили песней про чеканную монету

В сети широко разошлось видео из Омска со встречи уже двухкратной Олимпийской чемпионки Виталины Бацарашкиной. В родном городе народный хор исполнил песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» из сериала Netflix.

На встречу пришли и многочисленные поклонники спортсменки.

Бацарашкина запомнилась тем, что выступала на Олимпийских играх в Токио с медальоном из «Ведьмака» — это заметили и разработчики игры.

Steel for humans, silver for monsters, gold for Vitalina Batsarashkina! Congratulations 🥇

We hope that your witcher medallion will bring you luck during Thursday's 25m Precision competition too!

Read more about @Super_Vitalina success: https://t.co/irYgAgpEG0 pic.twitter.com/Ri5BOmDXb0

— The Witcher (@witchergame) July 27, 2021