Отрывок из Vox Machina — фэнтези-мультсериала от Critical Role и Amazon

Amazon поделился отрывком из будущего фэнтези-мультсериала Vox Machina — экранизации D&D-приключений на стримах от Critical Role.

В эпизоде герои сталкиваются с «непреодолимой опасностью» — массивной дверью в церковь.

Мультсериал рассказывает о приключениях команды авантюристов и наёмников Vox Machina, которые путешествуют по континенту Тал’Дорей во вселенной Эксандрия. Ещё до начала событий герои спасли семью Тал’Дорея III, правителя континента. В награду он даровал искателям приключений места в городском совете и Крепость Серого Черепа, которая стала для команды штаб-квартирой. Герои встречают великанов-нежить и зловещего некроманта, а ещё им предстоит столкнуться с могущественным проклятием, которое берёт начало внутри группы авантюристов.

В основу The Legend of Vox Machina легла арка Briarwood (выпуски с 24 по 38 в первом сезоне), а первые две серии покажут каноничные события до основного сюжета.

Среди участников оригинального шоу — популярные актёры озвучки вроде Лиама О’Брайена (Star Wars Rebels, Иллидан из World of Warcraft), Лоры Бэйли (Spider-Man, Джайна из World of Warcraft), Эшли Джонсон (Teen Titans, Элли из The Last of Us), Трэвиса Уиллингема (Fullmetal Alchemist, Кингпин из игры Spider-Man), а ведущий — Мэттью Мерсер (Voltron: Legendary Defender, Маккри из Overwatch).

За много лет по Critical Role вышли подкасты, комиксы, а Мэттью Мерсер выпустил несколько материалов по D&D, включая и книгу по миру. В 2019-м команда захотела снять пару анимационных эпизодов и вышла на краудфандинг. Проект собрал свыше 11 миллионов долларов, и авторы запланировали отрисовать один сезон в 10 эпизодов. А затем мультсериалом заинтересовался Amazon — и в итоге нас ждёт два сезона по 12 эпизодов. Мультсериал должен был стартовать ещё в 2020-м, но из-за пандемии сроки сдвинули.

Теперь, похоже, дату менять не собираются — мультсериал начнёт выходить 28 января.