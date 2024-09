Pathfinder: Wrath of the Righteous получила DLC-кроссовер с Children of Morta

Children of Morta.





В дополнении игроков будут ждать Люси и Джон Бергсоны, которые по неведомым причинам оказались в мире Pathfinder, квест, локация, два новых архетипа персонажа, магический предмет и прическа. Активировать квест можно во второй, третьей или пятой главах.





Pathfinder: Wrath of the Righteous - Visitors from Morta доступна на PC, PlayStation и Xbox One. Версия для Nintendo Switch ожидается позже.



Студия Owlcat Games объявила о релизе бесплатного дополнения для CRPG Pathfinder: Wrath of the Righteous. DLC представляет собой кроссовер с «рогаликом»