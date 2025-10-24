КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Новинки

Новости

«Пендрагон: Восхождение Мерлина»: тизер фэнтези от борцов с «повесточкой»

Кот-император
24 октября 10:15
389
1 минута на чтение
На YouTube-канале Daily Wire появился трейлер фэнтези-сериала «Пендрагон: Восхождение Мерлина», снятого по книгам Стивена Лоухеда. Это интерпретация кельтских легенд Артуровского цикла, попытка поместить их в реальный исторический сеттинг Британии V-VI века. Первый сезон расскажет историю становления волшебника Мерлина, роль которого исполнил Том Шарп.
Мир Фантастики
YouTube
Кликни,
чтобы посмотреть видео
you-video
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит
Таких сериалов уже было немало, но этот необычен своими создателями. Daily Wire не просто развлекательный канал — это изначально политическая, право-консервативная американская медиа-компания, которая критикует «левую повестку» в СМИ и культуре. «Пендрагон» — пока что крупнейший их художественный проект, и его тоже выбрали по идейным причинам. Режиссёр сериала и сооснователь компании Джереми Боуринг раньше был больше известен как политический активист. Он так описывает сериал:
Джереми Боуринг
Это кульминация 10 летнего видения, в котором мы создаём культуру, а не просто её критикуем. Романы Лоухэда воплощают осязаемое, мужественное христианство в мире конфликтов и тайн. Оно не сахарное и не чистенькое. Короче, прямо как наш мир.
Первые два эпизода должны выйти на католическое Рождество, а остальные — в 2026 году.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

