«Пендрагон: Восхождение Мерлина»: тизер фэнтези от борцов с «повесточкой»

На YouTube-канале Daily Wire появился трейлер фэнтези-сериала « Пендрагон: Восхождение Мерлина », снятого по книгам Стивена Лоухеда. Это интерпретация кельтских легенд Артуровского цикла, попытка поместить их в реальный исторический сеттинг Британии V-VI века. Первый сезон расскажет историю становления волшебника Мерлина, роль которого исполнил Том Шарп.

Таких сериалов уже было немало, но этот необычен своими создателями. Daily Wire не просто развлекательный канал — это изначально политическая, право-консервативная американская медиа-компания, которая критикует «левую повестку» в СМИ и культуре. «Пендрагон» — пока что крупнейший их художественный проект, и его тоже выбрали по идейным причинам. Режиссёр сериала и сооснователь компании Джереми Боуринг раньше был больше известен как политический активист. Он так описывает сериал: