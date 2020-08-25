Перед выходом WoW: Shadowlands выйдут 4 короткометражки

Blizzard в преддверии выхода дополнения Shadowlands для World of Warcraft анонсировала новую серию короткометражек, получившую название «Миры иные».

Всего их будет четыре — по одной на каждый ковенант, с которыми тесно переплетен сюжет и геймплей аддона.

А среди действующих лиц будут многие именитые персонажи: Утер, Артас, Дрека, Гаррош и другие.

Первую короткометражку покажут в рамках церемонии открытия gamescom 2020, которая начнется 27 августа в 21:00 по МСК.

World of Warcraft: Shadowlands выйдет осенью — точной даты пока нет.