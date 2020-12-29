Первое бесплатное дополнение для Cyberpunk 2077 выйдет в начале 2021 года

На сайте Cyberpunk 2077 неожиданно появилась информация о том, что в начале 2021 года игра получит бесплатное сюжетное дополнение.

CD Projekt RED обещает раскрыть подробности в ближайшее время. А пока студия описывает его как новую историю о Найт-Сити.

Прежде стало известно, что разработчики поделятся деталями будущих DLC и мультиплеера в 2021 году. А еще раньше они говорили, что будут придерживаться модели The Witcher 3: Wild Hunt, чередуя бесплатные и платные дополнения разного калибра.

Напомним, в январе и феврале Cyberpunk 2077 получит несколько крупных обновлений с исправлениями критических проблем игры.