Первые кадры приземленного НФ-фильма с Джессикой Бакли и Джереми Алленом Уайтом

В сети появились первые кадры приземленного научно-фантастического фильма под названием Fingernails.
Действие картины разворачивается в недалеком будущем, а в центре сюжета Анна, которая устроилась в институт, где с помощью программы могут определить, что люди на самом деле чувствуют друг к другу в отношениях.
На главных ролях звездных актерский состав: Джессика Бакли («Я подумываю со всем этим покончить»), Риз Ахмед («ОА»), Джереми Аллен Уайт («Бесстыжие») и Энни Мерфи («Черное зеркало»).
Премьера должна состояться этой осенью.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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Александр Ремизов
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