Первые кадры приземленного НФ-фильма с Джессикой Бакли и Джереми Алленом Уайтом

В сети появились первые кадры приземленного научно-фантастического фильма под названием Fingernails.

Действие картины разворачивается в недалеком будущем, а в центре сюжета Анна, которая устроилась в институт, где с помощью программы могут определить, что люди на самом деле чувствуют друг к другу в отношениях.

На главных ролях звездных актерский состав: Джессика Бакли («Я подумываю со всем этим покончить»), Риз Ахмед («ОА»), Джереми Аллен Уайт («Бесстыжие») и Энни Мерфи («Черное зеркало»).

Премьера должна состояться этой осенью.