Первые постеры мультфильма «Изумительный Морис» по книге Терри Пратчетта

Narrativia представила первые постеры персонажей мультфильма «Изумительный Морис» по книге Терри Пратчетта — и заодно напомнила, кто кого озвучивает.

Итак, встречайте!

Морис — Хью Лори («Доктор Хаус», «Авеню, 5»)

Малисия — Эмилия Кларк («Игра престолов»)

Кит — Химеш Патель («Довод», Yesterday)

Гуталин — Эрион Бакаре («Тёмные начала»)

Сардины — Джо Сагг

Персики — Джемма Артертон («Кингсмен. Начало»)

Питательная — Джули Атертон («Шекспир и Хэтэуэй: Частные детективы»)

Опасный Боб — Дэвид Теннант («Доктор Кто», «Благие знамения»)

В касте ещё задействованы Дэвид Тьюлис («Чудо-женщина», «Гарри Поттер») и Хью Бонневилль («Приключения Паддингтона»).

«Изумительный Моррис и его учёные грызуны» — двадцать восьмой роман в цикле «Плоский мир» Терри Пратчетта. Он вышел в 2001 году, а на русском его издали в 2018-м. В книге Пратчетт обыгрывает историю гамельнского крысолова. Действие романа разворачивается вокруг хитроумного кота Мориса, который сдружился с крысами из подвала Незримого университета. Книгу традиционного относят к жанру юношеского фэнтези с элементами сказки — при этом её не приписывают ни к какому из подциклов.

Производством занимаются студии Ulysses Filmproduktion и Studio Rakete совместно с ирландской студией Cantilever Media и британской Red Star Animation. Сценарий написал Терри Россио, известный по работе над «Пиратами Карибского моря», «Шреком» и мультфильмом «Аладдин». Дизайн персонажей — Картер Гудрич («Рататуй», «Храбрая сердцем»). Режиссёры — Тоби Генкель («Упс… Ной уплыл!», «Трио в перьях») и Флориан Вестерманн («Пришельцы в доме», «Упс… Ной уплыл!»). Площадкой значится Sky, проект выходит под брендом Original, им занимается и Narrativia, компания, специализирующаяся на наследии Пратчетта.

Премьера запланирована на 2022 год.