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    Новости

    Первые постеры мультфильма «Изумительный Морис» по книге Терри Пратчетта

    1 ноября 2021
    01.11.2021
    862
    1 минута на чтение
    Первые постеры мультфильма «Изумительный Морис» по книге Терри Пратчетта

    Narrativia представила первые постеры персонажей мультфильма «Изумительный Морис» по книге Терри Пратчетта — и заодно напомнила, кто кого озвучивает.

    Итак, встречайте!

    Морис — Хью Лори («Доктор Хаус»,  «Авеню, 5»)

    Первые постеры мультфильма «Изумительный Морис» по книге Терри Пратчетта 5

    Малисия — Эмилия Кларк («Игра престолов»)

    Первые постеры мультфильма «Изумительный Морис» по книге Терри Пратчетта 4

    Кит — Химеш Патель («Довод», Yesterday)

    Первые постеры мультфильма «Изумительный Морис» по книге Терри Пратчетта 3

    Гуталин — Эрион Бакаре («Тёмные начала»)

    Первые постеры мультфильма «Изумительный Морис» по книге Терри Пратчетта 2

    Сардины — Джо Сагг

    Первые постеры мультфильма «Изумительный Морис» по книге Терри Пратчетта 8

    Персики — Джемма Артертон («Кингсмен. Начало»)

    Первые постеры мультфильма «Изумительный Морис» по книге Терри Пратчетта 7

    Питательная — Джули Атертон («Шекспир и Хэтэуэй: Частные детективы»)

    Первые постеры мультфильма «Изумительный Морис» по книге Терри Пратчетта 6

    Опасный Боб — Дэвид Теннант («Доктор Кто», «Благие знамения»)

    Первые постеры мультфильма «Изумительный Морис» по книге Терри Пратчетта 1

    В касте ещё задействованы Дэвид Тьюлис («Чудо-женщина», «Гарри Поттер») и Хью Бонневилль («Приключения Паддингтона»).

    «Изумительный Моррис и его учёные грызуны» — двадцать восьмой роман в цикле «Плоский мир» Терри Пратчетта. Он вышел в 2001 году, а на русском его издали в 2018-м. В книге Пратчетт обыгрывает историю гамельнского крысолова. Действие романа разворачивается вокруг хитроумного кота Мориса, который сдружился с крысами из подвала Незримого университета. Книгу традиционного относят к жанру юношеского фэнтези с элементами сказки — при этом её не приписывают ни к какому из подциклов.

    Производством занимаются студии Ulysses Filmproduktion и Studio Rakete совместно с ирландской студией Cantilever Media и британской Red Star Animation. Сценарий написал Терри Россио, известный по работе над «Пиратами Карибского моря», «Шреком» и мультфильмом «Аладдин». Дизайн персонажей — Картер Гудрич («Рататуй», «Храбрая сердцем»). Режиссёры — Тоби Генкель («Упс… Ной уплыл!», «Трио в перьях») и Флориан Вестерманн («Пришельцы в доме», «Упс… Ной уплыл!»). Площадкой значится Sky, проект выходит под брендом Original, им занимается и Narrativia, компания, специализирующаяся на наследии Пратчетта.

    Премьера запланирована на 2022 год.

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