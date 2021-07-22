    3
    Новости

    Первые реакции на «Дюну» — у всех случился отвал Шаи-Хулуды!

    22 июля 2021
    22.07.2021
    4230
    2 минуты на чтение
    Первые реакции на «Дюну» — у всех случился отвал Шаи-Хулуда!

    Недавно авторы новой экранизации «Дюны» показали журналистам и другим инфлюенсерам первые 10 минут картины, расширенную сцену с песчаным червем, свежий трейлер и ролик о создании.

    Если коротко, все в один голос трубят, что фильм — шедевр. Собрали первые реакции на адаптацию Дени Вильнева.

    Итак, «Дюна» Дени Вильнева. Мне посчастливилось посмотреть первые 10 минут фильма и расширенную сцену с атакой песчаного червя в IMAX на этой неделе. Эпический, по-настоящему захватывающий фильм, который надо смотреть на самом большом экране, который только вы сможете найти. И да… полное название картины — «Дюна: Часть первая».

    Невозможно описать словам то, что я только что посмотрел. Это даже не фильм, а произведение искусства. Мы видели всего 10 минут, но этого достаточно. Я не часто говорю это слово, но оно идеально подходит этой картине. Шедевр.

    Сегодня я ходил на превью «Дюны». И то, что я увидел, было невероятным. Я освещал этот фильм еще до начала съемок. Но то, что Дени Вильнев с ним сделал, просто необъяснимо. Это шедевр, ожидающий выхода.

    «Дюну» нужно смотреть только в IMAX. Захватывающий. Невероятный. Эпичный. Это настоящая картина! А не бездушный контент. Нам показали первый 10 минут, новый трейлер и фичуретку. «Дюна» изменит правила игры.

    Здравствуйте. Я не фанат «Дюны». Я прочитал кое-что из книг, но не добил их до конца. Я просто парень, который любит фильмы… Сегодня я сходил на превью «Дюны», и это один из самых потрясающих фильмов, что я когда-либо видел. Готовьтесь.

    «Дюна» выйдет в России 14 октября, а в HBO Max — 22 числа.

    Читайте также

    Пол Атрейдес, Чани и герцог Лето на свежих постерах «Дюны»

    Пол Атрейдес, Чани и герцог Лето на свежих постерах «Дюны»

     Дмитрий Кинский |  20.07.2021

    Фильм выйдет в октябре этого года.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Фантастический подкаст № 26: обсуждаем с товарищами развесистую клюкву
    0
    49716
    Фантастический подкаст № 26: обсуждаем с товарищами развесистую клюкву

    Головка пальца ноги.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 1
    0
    31560
    Р. А. Лафферти «Дни, полные любви и смерти. Лучшее». Отличный сборник незаслуженно забытого автора

    Необычный, странный, со своим специфическим стилем, он и сейчас выглядит немного непривычным.

    Американский вампир
    0
    76730
    Хорошие, плохие, звёздно-полосатые: серия комиксов «Американский вампир»

    Взгляд на эволюцию американской нации со стороны бессмертных.

    Читаем книгу Марты Уэллс «Сетевой эффект»
    0
    87046
    Читаем книгу Марты Уэллс «Сетевой эффект»

    Киллербот отправляется в большое приключение.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 9
    0
    147560
    Алан Мур «Иерусалим»: взгляд на мир через магическую линзу

    Сложная, временами безумная мозаика от знаменитого комиксиста

    Черновик 850
    0
    199858
    «Восстание титанов» поставило точку в «Историях Аркадии». Самое время посмотреть их все!

    Похоже, Гильермо Дель Торо всё-таки сделал собственное продолжение «Тихоокеанского рубежа»!

    Ника Милосердова «Доченька»
    0
    593899
    Ника Милосердова «Доченька»

    Все родители заботятся о своих детях. А технологии будущего предоставляют для этого практически неограниченные возможности. Но что, если ребёнок откажется жить той идеальной жизнью, которую создают для него любящие родители?

    Земля с Луны
    0
    338901
    Как стать селенитом. Проекты колонизации Луны

    Новое наступление на Луну началось. Не стоит ожидать, что всё пройдёт гладко.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить