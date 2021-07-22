Недавно авторы новой экранизации «Дюны» показали журналистам и другим инфлюенсерам первые 10 минут картины, расширенную сцену с песчаным червем, свежий трейлер и ролик о создании.
Если коротко, все в один голос трубят, что фильм — шедевр. Собрали первые реакции на адаптацию Дени Вильнева.
So, Denis Villeneuve's DUNE: I was lucky enough to watch film's first 10 minutes (plus extended scene involving sandworm attack) on IMAX this week. Epic, genuinely thrilling stuff that demands biggest screen you can find. Oh … and it's full on-screen title is DUNE: PART ONE. pic.twitter.com/c87OC655LG
— Barry Hertz (@HertzBarry) July 21, 2021
Итак, «Дюна» Дени Вильнева. Мне посчастливилось посмотреть первые 10 минут фильма и расширенную сцену с атакой песчаного червя в IMAX на этой неделе. Эпический, по-настоящему захватывающий фильм, который надо смотреть на самом большом экране, который только вы сможете найти. И да… полное название картины — «Дюна: Часть первая».
Words cannot even begin to describe what I just watched. It’s not even a film, it’s a piece of art. We only saw about 10 minutes but when you know, you know. I don’t throw this word out often, but for this, it works.
Masterpiece.#DuneMovie #Dune pic.twitter.com/ndmwsYNwkC
— Jack Lautaret (@JackLautaret) July 22, 2021
Невозможно описать словам то, что я только что посмотрел. Это даже не фильм, а произведение искусства. Мы видели всего 10 минут, но этого достаточно. Я не часто говорю это слово, но оно идеально подходит этой картине. Шедевр.
I went to see DUNE preview today and what I just saw was something momentous. I’ve been covering this movie before production even started, and what Denis Villeneuve did with this film is unexplainable. This is a masterpiece waiting to be released. #DuneMovie pic.twitter.com/AhLwvVPUF3
— ⊃∪∩⪽ (@DuneNews) July 22, 2021
Сегодня я ходил на превью «Дюны». И то, что я увидел, было невероятным. Я освещал этот фильм еще до начала съемок. Но то, что Дени Вильнев с ним сделал, просто необъяснимо. Это шедевр, ожидающий выхода.
Dune should only be seen in @IMAX. Breathtaking. Incredible. Epic. It’s a movie! Not “content.” A FUCKING EPIC MOVIE! The first 10 minutes of #Dune screened plus the new trailer, additional scene along with some BTS. Dune will be a game changer. #DuneMovie pic.twitter.com/ugWKd1pFGY
— Chris Gore (@ThatChrisGore) July 22, 2021
«Дюну» нужно смотреть только в IMAX. Захватывающий. Невероятный. Эпичный. Это настоящая картина! А не бездушный контент. Нам показали первый 10 минут, новый трейлер и фичуретку. «Дюна» изменит правила игры.
Hi. I'm not #DuneMovie obsessed. I'm not a super fan. I've casually read some of the book but haven't finished.
Take this from a guy that just likes movies…
I went to the Dune preview tonight and it's some of the most incredible filmmaking I've ever seen.
Get ready.
— Michael (@mikel1814) July 22, 2021
Здравствуйте. Я не фанат «Дюны». Я прочитал кое-что из книг, но не добил их до конца. Я просто парень, который любит фильмы… Сегодня я сходил на превью «Дюны», и это один из самых потрясающих фильмов, что я когда-либо видел. Готовьтесь.
«Дюна» выйдет в России 14 октября, а в HBO Max — 22 числа.
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Фильм выйдет в октябре этого года.
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