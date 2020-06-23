Первые шесть эпизодов «Трансформеров: Война за Кибертрон» выйдут 30 июля

Netflix объявил, что первая часть мультсериала «Трансформеры: Война за Кибертрон», которая получила подзаголовок «Осада», выйдет 30 июля.

В нее войдут шесть эпизодов, хронометраж каждого из которых составляет около 20 минут.

The fight worth fighting. Transformers War for Cybertron: Siege streams July 30th pic.twitter.com/dUqDfU2Amk — NX (@NXOnNetflix) June 22, 2020

За «Осадой» последуют еще две сюжетные арки — Earthrise («Расцвет Земли») и неназванная финальная глава. Мультсериал расскажет о противостоянии между автоботами и десептиконами из-за Великой искры.

Над «Трансформерами: Война за Кибертрон» работают Rooster Teeth, которая сделала аниме «Красный, Белый, Черный, Желтый», и Polygon Pictures, причастная к «Звездным войнам: Сопротивление».