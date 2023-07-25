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    Первый тизер короткометражного мультфильма «Руслан и Людмила» — в духе Тартаковски и Мура

    25 июля 2023
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    25.07.2023
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    В сети появился тизер короткометражного мультфильма по мотивам сказки «Руслан и Людмила». И выглядит он так, будто за рисунок взялся Геннди Тартаковски или Томм Мур («Легенда о волках»)!

    Синопсис нам всем знаком: «славный витязь Руслан отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти свою возлюбленную, Людмилу, от коварного колдуна Черномора».

    Над мультфильмом работает режиссёр Матвей Лашко в рамках собственного проекта «Сказ», который нацелен на создание анимационных короткометражек и сериалов по мотивам славянской мифологии и русского фольклора. Так, например, ранее под эгидой «Сказа» выходил мультфильм «Песня Сирин». Он рассказывал про отшельника, который ведёт домой потерявшуюся в лесу девочку. Их путь лежит через заповедные места, где они сталкиваются с неведомой силой:

    Выход запланирован на зиму 2024-го.

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