В сети появился тизер короткометражного мультфильма по мотивам сказки «Руслан и Людмила». И выглядит он так, будто за рисунок взялся Геннди Тартаковски или Томм Мур («Легенда о волках»)!

Синопсис нам всем знаком: «славный витязь Руслан отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти свою возлюбленную, Людмилу, от коварного колдуна Черномора».

Над мультфильмом работает режиссёр Матвей Лашко в рамках собственного проекта «Сказ», который нацелен на создание анимационных короткометражек и сериалов по мотивам славянской мифологии и русского фольклора. Так, например, ранее под эгидой «Сказа» выходил мультфильм «Песня Сирин». Он рассказывал про отшельника, который ведёт домой потерявшуюся в лесу девочку. Их путь лежит через заповедные места, где они сталкиваются с неведомой силой:

Выход запланирован на зиму 2024-го.