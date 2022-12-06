Первый тизер НФ-фильма «Микки-17» от режиссера «Паразитов»

В сети появился первый тизер-трейлер научно-фантастического триллера «Микки-17» (или Mickey 17 в оригинале).
Сюжет разворачивается в будущем, где люди колонизируют неизведанные планеты, а помогают им в этом клоны, которым поручают самые опасные задания. И главный герой один из них — Микки-17.
Режиссером выступает Пон Чжун Хо, наиболее известный по триллеру «Паразиты». А главные роли исполняют Роберт Паттинсон, Стивен Ян, Марк Руффало, Тони Коллет и Наоми Экки.
Премьера состоится 29 марта 2024 года.
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