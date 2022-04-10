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    Новости

    Первый тизер нового аниме Макото Синкая «Сузумэ, закрывающая двери»

    10 апреля 2022
    10.04.2022
    693
    0 минут на чтение
    Первый тизер нового аниме Макото Синкая «Сузумэ, закрывающая двери»

    В сети появился первый тизер аниме «Сузумэ, закрывающая двери», нового мультфильма Макото Синкая, автора «Дитя погоды», «Твоего имени» и «Сада изящных слов»

    Фильм расскажет о 17-летней девушке Сузумэ, которая живет в маленьком городке на острове Кюсю. После встречи с молодым путешественником, который ищет некую дверь, девушка отправляется вместе с ним на поиски. Они находят одинокую старую дверь на руинах в горах. Вскоре загадочные двери начинают появляться по всей Японии, которые необходимо закрыть, потому что на другой стороне — катастрофа.

    Макото Синкай, как и ранее, выступает в роли сценариста и продюсера картины. Автор отмечал, что трижды переписывал сценарий фильма.

    За дизайн персонажей отвечает Танака Масаёси, который трудился над «Твоим именем» и «Дитя погоды». Главным аниматором выступает Цутия Кэнъити, также ранее работавший над картинка Синкая. Фоновую рисовку создал Тандзи Такуми, приложивший руку к «Саду изящных слов» и «5 сантиметров в секунду».

    Премьера фильма состоится 11 ноября этого года.

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