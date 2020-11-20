Первый тизер-трейлер фильма «Мы можем быть героями» Роберта Родригеса

Netflix опубликовал тизер-трейлер фильма «Мы можем быть героями» Роберта Родригеса, в котором герои сражаются с инопланетянами.
По сюжету команду супергероев похищают пришельцы, а их дети приходят на выручку во главе с юной Мисси, которая еще не открыла в себе суперспособности.
В актерском составе числятся Педро Паскаль, Кристиан Слейтер, Прянка Чопра, Йайа Госселин и другие.
Картина выйдет 1 января.
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Дмитрий Кинский | 12.11.2020
Журналисты Entertainment Weekly выложили первые кадры фильма «Мы можем быть героями» Роберта Родригеса, на которых засветились Педро Паскаль, Кристиан Слейтер и другие актеры. По сюжету команду супергероев похищают инопланетяне, а […]
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