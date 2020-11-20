Первый тизер-трейлер фильма «Мы можем быть героями» Роберта Родригеса

Netflix опубликовал тизер-трейлер фильма «Мы можем быть героями» Роберта Родригеса, в котором герои сражаются с инопланетянами.

По сюжету команду супергероев похищают пришельцы, а их дети приходят на выручку во главе с юной Мисси, которая еще не открыла в себе суперспособности.

В актерском составе числятся Педро Паскаль, Кристиан Слейтер, Прянка Чопра, Йайа Госселин и другие.

Картина выйдет 1 января.