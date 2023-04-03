Netflix представил первый тизер-трейлер сиквела «Тайлера Рейка: Операция по спасению» (или Extraction 2 в оригинале) с Крисом Хемсвортом в главной роли.
Фильм снял постановщик трюков и каскадер Сэм Харгрейв. А продюсерами выступают братья Руссо.
По сюжету едва пережив события первой части, австралийскому наемнику поручают спасти семью безжалостного грузинского гангстера из тюрьмы.
Премьера картины состоится 16 июня.
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Редактор
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Александр Ремизов
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