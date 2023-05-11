Apple TV+ опубликовал первый тизер-трейлер второго сезона «Основания» (или Foundation в оригинале) по мотивам одноименного романа Айзека Азимова.

Главные роли исполняют Джаред Харрис, Ли Пейс, Лу Льобель, Лия Харви, Лора Бирн, Кассиан Билтон и другие актеры.

По сюжету ученый Гэри Селдон формирует Основание, чтобы в будущем возродить галактическую Империю, которую вскоре ждет крах, и сохранить знания.

Премьера состоится 14 июля в онлайн-кинотеатре Apple.

Напомним, всего у авторов в планах восемь сезонов, в каждом из которых будет по десять эпизодов.