Apple TV+ опубликовал первый тизер-трейлер второго сезона «Основания» (или Foundation в оригинале) по мотивам одноименного романа Айзека Азимова.
Главные роли исполняют Джаред Харрис, Ли Пейс, Лу Льобель, Лия Харви, Лора Бирн, Кассиан Билтон и другие актеры.
По сюжету ученый Гэри Селдон формирует Основание, чтобы в будущем возродить галактическую Империю, которую вскоре ждет крах, и сохранить знания.
Премьера состоится 14 июля в онлайн-кинотеатре Apple.
Напомним, всего у авторов в планах восемь сезонов, в каждом из которых будет по десять эпизодов.
Читайте также
«Основание» от Apple. Как великая сага Азимова не дождалась великой экранизации
Роман Файницкий | 07.12.2021 | 595
У Дэвида Гойера было всё.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.