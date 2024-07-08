Первый трейлер 12 сезона «Футурамы»

Портал IGN поделился эксклюзивным трейлером двенадцатого сезона «Футурамы».

Зрителей ждут смертельные игры на вечеринке по случаю дня рождения, путешествие в деревню роботов Бендера, история вещества, изменяющего сознание, под названием кофе и запутанный роман Фрая и Лилы.

Возвращение «Футурамы» в 2023 году пришлось по душе как критикам, так и зрителям. На Rotten Tomatoes у шоу 86% и 74% свежести.

Премьера состоится 29 июля. Всего в новом сезоне будет 10 эпизодов.

Напомним, после выхода одиннадцатого сезона Hulu продлил мультсериал на три сезона, в каждом из которых будет как минимум 10 серий.

Трейлер

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