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    Первый трейлер фантастического сериала «Экстраполяция»

    15 февраля 2023
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    15.02.2023
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    Первый трейлер фантастического сериала «Экстраполяция»

    Apple TV+ представил трейлер фантастического сериала «Экстраполяции» (или Extrapolations в оригинале).

    Действие разворачивается в недалеком будущем, в котором человечество борется за выживание на фоне радикальных климатических изменений.

    Режиссером, сценаристом и исполнительным продюсером выступает Скотт З. Бернс, работавший над «Ультиматумом Борна».

    Премьера первых трех эпизодов состоится 17 марта. Остальные пять будут выходить на еженедельной основе.

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