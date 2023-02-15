Первый трейлер фантастического сериала «Экстраполяция»

Apple TV+ представил трейлер фантастического сериала «Экстраполяции» (или Extrapolations в оригинале).
Действие разворачивается в недалеком будущем, в котором человечество борется за выживание на фоне радикальных климатических изменений.
Режиссером, сценаристом и исполнительным продюсером выступает Скотт З. Бернс, работавший над «Ультиматумом Борна».
Премьера первых трех эпизодов состоится 17 марта. Остальные пять будут выходить на еженедельной основе.
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