Amazon Prime Video опубликовал первый трейлер научно-фантастического шпионского сериала «Цитадель».
По сюжету элитный агенты более не существующего шпионского агентства «Цитадель» должны разобраться с могущественным синдикатом «Мантикора».
Главные роли исполнили Ричард Мэдден («Игра престолов») и Приянка Чопра-Джонас («База Куантико»).
Постер
Премьера первых двух эпизодов состоится 28 апреля, а остальные будут выходить на еженедельной основе.
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