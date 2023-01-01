Amazon Prime Video опубликовал первый трейлер научно-фантастического шпионского сериала «Цитадель».

По сюжету элитный агенты более не существующего шпионского агентства «Цитадель» должны разобраться с могущественным синдикатом «Мантикора».

Главные роли исполнили Ричард Мэдден («Игра престолов») и Приянка Чопра-Джонас («База Куантико»).

Постер

Премьера первых двух эпизодов состоится 28 апреля, а остальные будут выходить на еженедельной основе.