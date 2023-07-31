Первый трейлер перезапуска «Детей шпионов» Роберта Родригеса

Netflix опубликовал трейлер перезапуска «Детей шпионов» с подзаголовком «Армагеддон».

По сюжету дети величайших секретных агентов в мире невольно помогают разработчику игр сделать компьютерный вирус, который дает ему контроль над всеми технологиями.

Режиссером выступил Роберт Родригес. Он же написал сценарий для фильма вместе с Рейсером Родригес.

Премьера состоится 22 сентября.