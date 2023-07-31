Первый трейлер перезапуска «Детей шпионов» Роберта Родригеса

Netflix опубликовал трейлер перезапуска «Детей шпионов» с подзаголовком «Армагеддон».
По сюжету дети величайших секретных агентов в мире невольно помогают разработчику игр сделать компьютерный вирус, который дает ему контроль над всеми технологиями.
Режиссером выступил Роберт Родригес. Он же написал сценарий для фильма вместе с Рейсером Родригес.
Премьера состоится 22 сентября.
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Редактор
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