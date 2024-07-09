Первый трейлер сериала «Бандиты во времени» от Apple

Apple TV+ опубликовал полноценный трейлер сериала «Бандиты во времени», ремейка фильма Терри Гиллиама 1981 года.
Над проектом работают Тайка Вайтити («Тор: Любовь и гром») и Джемейн Клемент («Реальные упыри»).
В центре сюжета будет команда плутов, путешествующая по разным странам, эпохам и событиям через временные туннели.
Премьера состоится 24 июля.
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