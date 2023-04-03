Первый трейлер «Синего жука»

Warner Bros. представила полноценный трейлер нового супергеройского фильма во вселенной DC под названием «Синий жук».
Главную роль исполнил Шоло Маридуэнья, известный по сериалу «Кобра Кай». А режиссером выступает Анхель Мануэль Сото («Короли Шарм-Сити»).
По сюжету подросток Джейми Рейес по пути домой находит скарабея, который «подарил» ему инопланетный костюм.
Фильм выйдет 18 августа 2023 года.
Трейлер
Постер
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Редактор
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