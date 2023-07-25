Первый трейлер «Странной планеты» — мультсериала про синих человечков

Apple TV+ опубликовал первый трейлер мультсериала для взрослых «Странная планета» по мотивам популярного комикса.
Действие развернется в причудливом мире, в котором синие существа исследуют абсурдность человеческих традиций.
Над проектом работают автор оригинального комикса Нэйтан Пайл и соавтор «Рика и Морти» Дэн Хармон.
Премьера состоится 9 августа. Всего в первом сезоне будет 10 эпизодов.
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Редактор
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