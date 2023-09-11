Первый трейлер третьего сезона аниме «Синий экзорцист»

На Aniplex Online Fest 2023 представили третий сезон «Синего экзорциста» (или Ao no Exorcist в оригинале).

В основу лягут 10-15 тома оригинальной манги Кадзуэ Като. Это сюжетные арки «Фестиваль Академии Истинного Креста» и «Иллюминаты».

Напомним, в центре сюжета парень по имени Рин, сын Сатаны, который решил стать экзорцистом и сражаться с демонами.

Теперь за аниме отвечает студия VOLN, выпустившая полнометражку «Хочу съесть твою поджелудочную железу».

Постановкой занимается Дайсукэ Ёсида, работавший над «Охотник х Охотник» 2011 года. Сценарий для сериал написал Тосия Оно, известный по «Обещанному Неверленду». За дизайн персонажей отвечает Юри Оохигаси, приложивший руку к «Ангельским ритмам!».

Шоу выйдет в январе 2024 года.