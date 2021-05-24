Первый трейлер «Вечных» — фильм выйдет 4 ноября

Disney неожиданно представила первый (двухминутный, между прочим) тизер-трейлер еще одного супергеройского блокбастера — «Вечных».
Его постановкой занимается Хлоя Чжао, снявшая оскароносную драму «Земля кочевников».
По сюжету созданная Целестиалами бессмертная инопланетная раса, тайно проживающая на Земле более 7 тысяч лет, должна защитить планету от своих врагов в лице Девиантов.
Главных героев сыграют Джемма Чан, Анджелина Джоли, Ричард Мэдден, Кумэйл Нанджиани и другие актеры.
Премьера в России должна состояться 4 ноября.
Трейлер
Постер
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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