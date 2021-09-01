Певец Шон Мендес напишет музыку для сериала Life is Strange

Судя по всему, производство телеадаптации Life is Strange от Legendary Television, которую анонсировали еще в 2016 году, сдвинулось с мертвой точки.

Канадский певец и номинант на премию «Грэмми» Шон Мендес напишет музыку и выступит исполнительным продюсером.

Непосредственно за производство отвечает студия Anonymous Content, работавшая прежде над «Настоящим детективом» и «13 причин почему».

Кто поставит сериал, напишет для него сценарий и займет должность шоураннера, а также сыграет в нем, пока что неизвестно.