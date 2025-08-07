По Diablo выпустят новую настольную игру

По Diablo готовят к выпуску настольную игру — проектом занимается студия Glass Cannon Unplugged, известная по настолкам по Dying Light, Apex Legends и Don’t Starve.
Проект курирует Джо Лефави, автор настольной игры по «Бегущему по лезвию». Вместе с ним над игрой трудятся ветераны индустрии: Джон Харпер (Blades in the Dark), Шон Томкин (Ironsworn) и Грэм Макнил, известный по циклу «Ересь Хоруса» и другим романам во вселенной Warhammer.
События Diablo: The Roleplaying Game развернутся после финала четвертой части. Игроки начнут не с первого уровня, а сразу в роли закалённых героев — полностью экипированных и готовых к исследованию самых опасных глубин Санктуария.
Вместо одной длинной кампании в книге правил будет антология приключений — набор коротких сюжетов, которые легко адаптировать под свою группу. Основная книга насчитывает более 300 страниц.
Краудфандинг стартует осенью — тогда раскроют больше подробностей.
