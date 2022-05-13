По книге «Не отпускай меня» Кадзуо Исигуро снимут сериал

В производстве находится телеадаптация романа «Не отпускай меня» (Never Let Me Go в оригинале) за авторством Кадзуо Исигуро.
За проект отвечает FX, а сценарий напишет Мелисса Икбал, работавшая над «Невероятными».
Действие развернется в альтернативной Англии, а в центре сюжета будут три героя: Кэти, Томми и Рут, которые росли в изолированной от внешнего мира школе-интернате. А когда пришло время покидать заведение, наставники раскрыли их истинное предназначение.
Это не первая экранизация книги. Так, в 2010 году вышел одноименный фильм с Кирой Найтли, Кэри Миллиган и Эндрю Гарфилдом.
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Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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