По книге «Не отпускай меня» Кадзуо Исигуро снимут сериал

В производстве находится телеадаптация романа «Не отпускай меня» (Never Let Me Go в оригинале) за авторством Кадзуо Исигуро.

За проект отвечает FX, а сценарий напишет Мелисса Икбал, работавшая над «Невероятными».

Действие развернется в альтернативной Англии, а в центре сюжета будут три героя: Кэти, Томми и Рут, которые росли в изолированной от внешнего мира школе-интернате. А когда пришло время покидать заведение, наставники раскрыли их истинное предназначение.

Это не первая экранизация книги. Так, в 2010 году вышел одноименный фильм с Кирой Найтли, Кэри Миллиган и Эндрю Гарфилдом.