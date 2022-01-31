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    Новости

    По мотивам American McGee’s Alice делают сериал

    31 января 2022
    31.01.2022
    447
    0 минут на чтение
    По мотивам American McGee’s Alice делают сериал

    Кинокомпания Теда Филда Radar Pictures приобрела права на производство телеадаптации приключенческой игры American McGee’s Alice в сотрудничестве с Abandon Entertainment.

    В качестве сценариста наняли Дэвида Хейтера, известного по первым двум частям «Людей Икс» и полнометражных «Хранителей».

    По его словам, American McGee’s Alice и Alice: Madness Returns — это новаторское переосмысление классической сказки, которое переносит фанатов в сердце испорченной Страны Чудес и проливает свет на темные уголки этого мира.

    Сам Американ МакГи тоже будет принимать участие в работе над сериалом. Правда, какая именно роль ему отведена, пока что не уточняется.

    Сюжет сериала развернется сразу после того, как Алиса возвращается из Зазеркалья, а ее дом сгорает дотла вместе с родителями. После неоднократных попыток покончить с собой героиня оказывается в психбольнице, где Белый Кролик вновь призывает ее в Страну Чудес — вот только та изменилась до неузнаваемости.

    Пока что ни одни стриминговый сервис не подписался на трансляцию грядущего сериала.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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