По мотивам American McGee’s Alice делают сериал

Кинокомпания Теда Филда Radar Pictures приобрела права на производство телеадаптации приключенческой игры American McGee’s Alice в сотрудничестве с Abandon Entertainment.

В качестве сценариста наняли Дэвида Хейтера, известного по первым двум частям «Людей Икс» и полнометражных «Хранителей».

По его словам, American McGee’s Alice и Alice: Madness Returns — это новаторское переосмысление классической сказки, которое переносит фанатов в сердце испорченной Страны Чудес и проливает свет на темные уголки этого мира.

Сам Американ МакГи тоже будет принимать участие в работе над сериалом. Правда, какая именно роль ему отведена, пока что не уточняется.

Сюжет сериала развернется сразу после того, как Алиса возвращается из Зазеркалья, а ее дом сгорает дотла вместе с родителями. После неоднократных попыток покончить с собой героиня оказывается в психбольнице, где Белый Кролик вновь призывает ее в Страну Чудес — вот только та изменилась до неузнаваемости.

Пока что ни одни стриминговый сервис не подписался на трансляцию грядущего сериала.