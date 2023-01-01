По японской ролевой игре Atelier Ryza скоро выпустят аниме

Компания Aniplex анонсировала аниме-адаптацию японской ролевой игры Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout.
За производство отвечает студия Liden Films, ответственная за «Песнь ночных сов» и второй сезон «Убийцы гоблинов».
В центре сюжета будет девушка Рейсалин «Риза» Стаут, сбежавшая из дома вместе со своими друзьями ради приключений.
Премьера состоится этим летом — точной даты пока нет.
Напомним, 24 марта на всех основных платформах выйдет третья часть в серии под названием Alchemist of the End & the Secret Key.
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