Похоже, тизер-статуя связана с новой Divinity, но Larian опровергает догадки





На сайте Европейского ведомства по интеллектуальной собственности EUIPO 9 декабря внезапно обнаружили логотип и две иконки с надписью Divinity — и они в точности совпадают со статуей. Совпадение слишком точное чтобы быть случайным.

Секрет таинственной статуи, которую установили в пустыне в преддверии анонса некой игры на TGA 2025, похоже, раскрыт. Тайным проектом выставки должна стать новая Divinity.