Похоже, тизер-статуя связана с новой Divinity, но Larian опровергает догадки

Почти сразу фанаты решили что Larian готовит Divinity: Original Sin 3. Но тут начались странности. В регистрационных документах нет ни одного упоминания подсерии Original Sin — только «чистое» название Divinity. А затем ситуацию прокомментировал издательский директор студии Майкл Даус, заявив что у Larian нет планов на Divinity: Original Sin 3.
Однако формулировка оказалась слишком осторожной. Даус опроверг именно Original Sin 3 — но не существование другой игры во вселенной Divinity. И это мгновенно подогрело теории.
Всю правду узнаем ночью 12 декабря на TGA.