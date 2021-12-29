Похоже, в начале 2022 года начнутся съемки «Трона 3»

По данным портала TheDisInsider, полноценное производство третьей части «Трона» может стартовать в начале 2022 года.
На это указывает то, что в Калвер-Сити вновь появилась вывеска зала игровых автоматов Flynn’s Arcade, который появлялся в первых двух фильмах. После их съемок на место этого зала въехала компания по производству гаражных ворот A1 Garage Doors & Gates, однако теперь фасад изменился.
Вместе с этим ходят слухи, что Disney работает над сериалом по мотивам «Трона», но его съемки, согласно инсайдам портала, начнутся еще не скоро.
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Редактор
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