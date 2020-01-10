В последние пару недель в российском и западном сегменте сообщества по «Звёздным войнам» стали бурно обсуждать внезапное нововведение — новую хронологи вселенной.

Всё из-за книги  Star Wars: The Rise of Skywalker Visual Dictionary — путеводителя, приуроченного к выходу девятого эпизода. В «Визуальном словаре» приводится хронология, от которой считаются основные события — BSI (Before Starkiller Incident, до инцидента на «Старкиллере») и ASI (After Starkiller Incident, после инцидента на «Старкиллере»).

Вот как выглядит в книге обновлённая система:

  • «Звёздные войны. Эпизод I: Призрачная угроза» — 66 BSI
  • «Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов» — 56 BSI
  • «Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов» — 53 BSI
  • «Хан Соло. Звёздные войны: Истории» — ориентировочно 44 BSI
  • «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» и «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» — 34 BSI
  • «Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» — 31 BSI
  • «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая» — 30 BSI
  • «Звёздные войны. Эпизод VII: Пробуждение Силы» и «Звёздные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи» — 0
  • «Звёздные войны. Эпизод IX: Скайуокер. Восход» — 1 ASI

Поклонники Саги, читавшие книги, комиксы и статьи на «Вукипедии», помнят, что для удобства принято летоисчисление «До битвы на Явине» и «После битвы на Явине».

Некоторые издания вроде ScreenRant поспешили выпустить материалы с заголовками вроде «Disney меняет хронологию „Звёздных войн“ с акцентом на свои фильмы».

Поклонники «Звёздных войн» пишут, что Disney изменили хронологию вселенной. Это не так 1

Разумеется, это посеяло панику:

Как оказалось, паника напрасна.

Администратор сообщества Star Wars: Niemand’s Shadowfeed Александр Виноградов напрямую спросил у участника сюжетной группы Lucasfilm, стоит ли считать новую хронологию официальным летоисчислением или это хронология только в рамках книги?

Поклонники «Звёздных войн» пишут, что Disney изменили хронологию вселенной. Это не так 2

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