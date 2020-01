В последние пару недель в российском и западном сегменте сообщества по «Звёздным войнам» стали бурно обсуждать внезапное нововведение — новую хронологи вселенной.

Всё из-за книги Star Wars: The Rise of Skywalker Visual Dictionary — путеводителя, приуроченного к выходу девятого эпизода. В «Визуальном словаре» приводится хронология, от которой считаются основные события — BSI (Before Starkiller Incident, до инцидента на «Старкиллере») и ASI (After Starkiller Incident, после инцидента на «Старкиллере»).

Вот как выглядит в книге обновлённая система:

Поклонники Саги, читавшие книги, комиксы и статьи на «Вукипедии», помнят, что для удобства принято летоисчисление «До битвы на Явине» и «После битвы на Явине».

Некоторые издания вроде ScreenRant поспешили выпустить материалы с заголовками вроде «Disney меняет хронологию „Звёздных войн“ с акцентом на свои фильмы».

Разумеется, это посеяло панику:

#StarWars #TheRiseOfSkywalker

Star Wars Theory has the largest SW channel on YT. He posted this video on Disney changing the timeline from BBY to BSI and the comments are filled with everyone angry about it. I really wish people this big would do more research first. pic.twitter.com/tMnymMH9P5

— Jacob's Quest (@v_jvee) January 9, 2020