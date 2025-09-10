Последние эпизоды «Уэнздей» собрали на 44% меньше просмотров, чем первая половина

Вторая часть второго сезона «Уэнздей» за первые пять дней собрала 28,2 миллиона просмотров на Netflix.
Это на 43,6% меньше, чем показатели первой части, которая за аналогичный период собрала 50 миллионов просмотров.
Впрочем, это не помешало сериалу занять первое место в англоязычном чарте. Также в издании отмечают, что часть зрителей наверняка ждали выхода всех эпизодов, поэтому последние четыре эпизода получили меньше просмотров. Плюс, их не рекламировали так активно, как дебют второго сезона.
Первый сезон «Уэнздей» остается самым популярным сериалом на Netflix — он собрал 252 миллиона просмотров за первые 91 день.
